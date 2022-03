Simone Jatobá diz que Brasil tem que manter ritmo no Sul-Americano

A técnica da seleção feminina sub-17, Simone Jatobá, afirmou que o Brasil precisa manter a concentração e o ritmo nos seus próximos jogos no quadrangular final do Campeonato Sul-Americano para alcançar a classificação para a Copa do Mundo.

A declaração foi dada após a vitória de 8 a 0 sobre o Chile, no último domingo (13) no estádio Charrua, em Montevidéu (Uruguai), no primeiro compromisso pela fase final da competição.

“Precisamos trabalhar muito ainda. Os próximos jogos serão decisivos, porque os adversários sempre atuam com uma força muito grande contra o Brasil. Precisamos manter o nosso jogo, concentração e ritmo, é isso que vai fazer a diferença. Nós treinamos bem, estamos preparadas e futebol elas têm, então é isso que vai fazer a diferença”, declarou Simone.

O próximo compromisso da seleção brasileira na competição será na quarta-feira (16), quando mede forças com o Paraguai a partir das 16h30 (horário de Brasília).

O Sul-Americano dá três vagas para a Copa do Mundo Feminina Fifa Sub-17, que está marcada para ser disputada em outubro, na Índia.

