Vitória do Chelsea contra Stamford oferece alívio em meio à incerteza

A comemoração frenética do técnico Thomas Tuchel com o gol de Kai Havertz aos 44 minutos do segundo tempo, neste domingo (13), demonstrou perfeitamente a pressão sob a qual o Chelsea tem estado nesta semana.

Sua equipe e o clube londrino têm vivido incertezas sobre seu futuro desde que o governo britânico impôs sanções ao proprietário do clube, Roman Abramovich, que é russo, na quinta-feira passada, e congelou seus ativos.