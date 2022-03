Vasco faz 3 a 0 no Resende e vai encarar Flamengo na semi do Carioca

Estão definidas as semifinais do Campeonato Carioca de 2022. Com a vitória do Vasco sobre o Resende por 3 a 0, pela 11ª e última rodada da Taça Guanabara (equivalente à primeira fase da competição), o Cruzmaltino assegurou o terceiro lugar, com 22 pontos e vai enfrentar o Flamengo. Já o Botafogo foi até Angra dos Reis e empatou com o Audax por 2 a 2, sendo ultrapassado pelo Vasco e terminando com 20 pontos, na quarta colocação. Com isso, o Glorioso será o adversário do Fluminense, campeão da Taça Guanabara.

