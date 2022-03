Vasco encara Resende para saber se terá Flu ou Fla na semi do Carioca

Recém eliminado da Copa do Brasil, o Vasco encara neste domingo (13) o Resende, às 16h (horário de Brasília) pela 11ª e última rodada da primeira fase da competição (Taça Guanabara). Quarto colocado no Cariocão, com 19 pontos, o Cruzmaltino soma o mesmo total do Botafogo, terceiro na tabela, que entra em campo, também às 16h, contra o Audax, na casa do adversário.

Os jogos deste domingo definem que enfrentará na semi o Flamengo (o terceiro colocado) ou o líder Fluminense (quarto lugar). O embate em São Januário será transmitido ao vivo na Rádio Nacional, com narração de Rodrigo Campos, comentário de Waldir Luiz, reportagem de Rafael Monteiro e plantão de notícias com Astrid Nick.