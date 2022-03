Palmeiras bate Santos e deslancha em 1º lugar no Grupo C do Paulistão

O Palmeiras levou a melhor no clássico contra o Santos, ao vencer em 1 a 0, no Allianz Parque, na 11ª e última e penúltima rodada da fase classificatória do Campeonato Paulista. O jogo foi definido nos acréscimos do primeiro tempo, com pênalti convertido pelo meia Raphael Veiga. O lance que originou o pênalti, uma falta do zagueiro Emiliano Velázquez causou a expulsão do defensor e o Santos atuou com um jogador a menos durante todo o segundo tempo.

Com o triunfo desta noite, o Alviverde – já classificado às quarta de final do Paulistão - deslanchou ainda mais na liderança do Grupo C, com 26 pontos, nove a frente do Mirassol (17). Já o Peixe, comandado por Fabián Bustos, dependerá da última rodada para tentar a classificação. O Peixe ocupa a terceira posição no Grupo D, com 10pontos, a apenas dois do vice-lider Santo André (12). Em primeiro da chave está o Bragantino, com 19.