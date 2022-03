Tênis de Mesa: Bruna Takahashi vence na estreia e avança em Cingapura

A paulista Bruna Takahashi, de 21 anos, estreou com vitória neste sábado (12) no WTT Grand Smash, em Cingapura, e garantiu classificação para a próxima fase do novo campeonato do circuito mundial de tênis de mesa. Número 32 do mundo, Takahashi bateu a sul-coreana Yang Haeun (85ª no ranking), por 3 sets a 2, após partida acirrada. A mesatenista é a única do país a seguir na disputa individual. Também nesta madrugada, Gustavo Tsuboi (40º), foi superado na estreia pelo alemão Timo Boll (9º), por 3 sets a 2, e deu adeus à competição.

WTT Grand Smash: Em duelo de cinco sets, Bruna Takahashi passa por sul-coreana e se classifica para a fase de 32



➡️ https://t.co/SIXhIbT87F pic.twitter.com/35L6eZmG9M — CBTM (@CBTM_TM) March 12, 2022

O embate de Takahashi contra a sul-coreana durou mais de 45 minutos, e foi parelho desde o primeiro set, com a brasileira levando a melhor por 16 a 14. Na sequência, Yang Haeun virou o jogo, vencendo duas parciais seguidas: 11 a 8 e 11 a 5. Numa reviravolta emocionante, Takahashi manteve a concentração, empatou o duelo e depois selou a vitória com duplo 11 a 9.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Ela variava muito o jogo, então eu tinha que ir com mais calma, pois eu acabaria me perdendo se eu jogasse no ritmo dela. Por isso, eu tive de respirar e pegar um pouco mais de tempo”, analisou a brasileira em depoimento à Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM). “Muito obrigada por terem assistido, pela torcida e pela energia positiva. Eu sei que aí os jogos acontecem muito cedo, mas vamos lá: fiquem comigo até a próxima”.

Na próxima fase Bruna Takahashi terá pela frente a Cheng I-Ching, de Taipei, atual 12 do mundo, cujo duelo ainda sem data e horário definidos. Mas na manhã deste domingo (12), Takahashi volta a jogar, desta vem em parcerias com o compatriota Vitor Ishiy, na disputa de duplas mistas. O embate será às 7h30 (horário de Brasília) contra Sathiyan Gnanasekaran e Manika Batra, da Índia.

Mas na manhã deste domingo (12), Takahashi volta a jogar, desta vem em parceria com o compatriota Vitor Ishiy, na disputa de duplas mistas. O embate será às 7h30 (horário de Brasília) contra Sathiyan Gnanasekaran e Manika Batra, da Índia.

Mais cedo, às 3h10, tem Vitor Ishiy e Eric Jouti (42ª melhor parceria no ranking mundial) contra os austríacos Robert Gardos e Daniel Habesohn (20ª).

Algumas partidas terão transmissão ao vivo nas contas do WTT Grand Smash no YouTube e no Facebook.

Outros resultados

As estreias de sexta-feira (11) não foram boas para o país. No torneio individual, Hugo Calderano, número 3 do mundo, se despediu de Cingapura após derrota por 3 a 2 para o português João Geraldo (62º). Também na simples, Vitor Ishiy (51º) caiu para o sueco Kristian Karlsson (28º) , ao ser superado por 3 a 2.

Nas duplas femininas Bruna Takahashi e Caroline Kumahara perderam o primeiro jogo para as anfitiriãs Zeng Jian e Lin, por 3 sets a 0, e não avançaram.

Tags