Meio-campista Lucas Piazon é o mais novo reforço do Botafogo

O Botafogo anunciou a contratação por empréstimo do meio-campista Lucas Piazon na tarde desta quinta-feira (10). O jogador de 28 anos, que estava no Braga (Portugal) retorna ao país após 11 anos de atividades na Europa. Será a primeira vez que Piazon atuará como profissional no futebol brasileiro.

Lucas Piazon é FOGO! Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags