Copa do Nordeste: Atlético derrota CRB e mantém sonho de classificação

O Atlético-BA derrotou o CRB por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (10) no Carneirão, em Alagoinhas, e mantém vivo o sonho de avançar para as quartas de final da Copa do Nordeste. Com este triunfo, em jogo atrasado da 2ª rodada, a equipe baiana assumiu a 4ª posição do Grupo A com 10 pontos.

O CARCARÁ FOI GIGANTE! O @atletico_ba ESTÁ VIVO PELA CLASSIFICAÇÃO!