A seleção feminina encerrou a participação na primeira fase do Sul-Americano sub-17 com 100% de aproveitamento após golear a Venezuela por 6 a 0, nesta quinta-feira (10) no estádio Charrúa, em Montevidéu (Uruguai).

