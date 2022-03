Paralimpíada: Cristian Ribera e Aline Rocha são top 10 no esqui sprint

O Brasil concluiu sua participação na prova de sprint, a mais rápida do esqui cross-country, com dois atletas no top 10 da Paralimpíada de Inverno de Pequim. Cristian Ribera, atual vice-campeão mundial na prova, terminou na nona posição na disputa masculina, entre 38 atletas; e Aline Rocha em décimo lugar na competição feminina que reuniu 16 competidoras.

A dupla chegou a se classificar às semifinais, mas cada um terminou em quinto lugar nas respectivas baterias e não avançou. Apenas os três primeiros colocados foram para final. Ribera completou o percurso de 961 metros em 2min59s8, e Aline em 3min55s02.