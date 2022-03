Gaúcho: Internacional vence clássico com o Grêmio

O Internacional derrotou o Grêmio por 1 a 0, nesta quarta-feira (9) no estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre, em jogo adiado da 9ª rodada do Campeonato Gaúcho. Com este resultado, o Tricolor fica na 2ª posição da classificação com 18 pontos (a três do líder Ypiranga) e o Colorado em 3º.