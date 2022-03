O Botafogo anunciou nesta quarta-feira (9) a contratação do zagueiro Philipe Sampaio, que estava no Guingamp (França). O defensor é o primeiro reforço do Glorioso sob a gestão do empresário norte-americano John Textor.

