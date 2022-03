Copa do Brasil: Vasco ganha opções para o confronto com a Juazeirense

O Vasco está pronto para o duelo da próxima quarta-feira (8) em Juazeiro (BA), onde enfrenta a Juazeirense pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida começa às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Adauto Moraes, e Zé Ricardo terá praticamente todo o elenco à disposição. Weverton e Raniel, poupados contra o Flamengo, estão relacionados, assim como Matheus Barbosa, que cumpriu suspensão diante do rival rubro-negro. Recuperado de lesão, Yuri Lara é novamente opção.

Apesar dos retornos dos volantes, a tendência é que o técnico cruzmaltino siga com Zé Gabriel entre os titulares. A atuação no último domingo agradou, e o ex-jogador do Internacional quer manter a sequência em campo: “Fico feliz com a minha evolução individual. Sou um cara que me cobro muito, mas trocaria a minha atuação no jogo passado pela vitória. Acho que estou me encontrando no clube, na equipe. Estou longe do ideal ainda, e procurarei essa constância diária com os treinamentos junto com meus companheiros”.