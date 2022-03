Brasil volta a golear e avança no Sul-Americano sub-17

A seleção feminina sub-17 voltou a mostrar força no Campeonato Sul-Americano da modalidade ao golear o Paraguai por 5 a 0, nesta terça-feira (8) no estádio Charrúa, em Montevidéu (Uruguai), em jogo válido pelo Grupo B da competição. Com o triunfo, o Brasil permanece com 100% de aproveitamento, agora com 9 pontos.

