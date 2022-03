Tatiana Weston-Webb vence etapa Peniche do circuito mundial de surfe

Uma publicação compartilhada por World Surf League Brasil (@wslbrasil)

Entre os homens, Filipe teve, primeiro, que superar o compatriota Ítalo Ferreira, na semifinal. Apesar da maior nota do duelo (8.83) ter sido do atual campeão olímpico, com uma manobra aérea, o paulista encaixou duas boas ondas (6.17 e 7.50) e acabou levando a melhor na somatória (13.67 contra 12.66). Na final, embora o norte-americano Colapinto tenha surfado menos ondas (seis contra 11 do brasileiro), ele foi mais efetivo e ficou com o título.

O vice-campeonato em Peniche levou Filipe para o quarto lugar na temporada, com 14.440 pontos. O paulista é o melhor brasileiro na classificação, que ainda tem Caio Ibelli (sexto), Ítalo (décimo), Miguel Pupo (11º), Samuel Pupo (18º), João Chianca (23º), Deivid Silva, Jadson André (ambos em 27º) e o atual campeão Gabriel Medina, que sequer estreou em 2022, alegando questões relacionadas à saúde mental. O japonês Kanoa Igarashi lidera, com 17.290 pontos.

As próximas duas etapas do circuito da WSL serão na Austrália. Primeiro em Bells Beach, entre 10 e 20 de abril. Depois em Margaret River, de 24 de abril a 4 de maio.

Tags