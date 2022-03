Ramon Menezes assume o comando da seleção brasileira sub-20

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta segunda-feira (7) que Ramon Menezes assumiu o posto de técnico da seleção brasileira sub-20. A principal missão do ex-jogador de 49 anos é preparar a equipe para a disputa do Sul-Americano de 2023, que serve como classificatório para a Copa do Mundo da categoria.

Ramon Menezes é o novo treinador da Seleção Brasileira Sub-20! ⚽️ Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags