Paraliimpíada: gaúcho André Barbieri para nas quartas do snowboard

Único brasileiro na disputa do snowboard na Paralimpíada de Inverno Pequim (China), André Barbieri encerrou sua participação nesta segunda-feiira (7), ficando na 13º posição na classificação geral. O gaúcho parou nas quartas de final ao ser superado pelo chinês Yiyang Liu, o norte-americano Noah Elliott e o austríaco Renie Eckhar. Ele compete na classe LL1, destinada a pessoas com deficiência em uma ou ambas as pernas.

"Estava muito focado, mas os meus adversários erram pouco. Foi uma bateria muito difícil. De qualquer forma, estou muito feliz de estar aqui nos Jogos. O trajeto foi um dos mais divertidos que já vi em toda a minha carreira e praticar snowboard é sempre uma emoção grande. É um esporte que quase custou a minha vida. Perdi minha perna na modalidade. Então, estar aqui e representar o meu país já é uma vitória. Isso não tem preço. Agora, vou me preparar para a minha última prova, no banked slalom", disse Barbieri, em depoimento ao Comitê Paralímpíco Brasileiro (CPB). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele volta a competir na madrugada do próximo sábado (12), a partir de 1h (horário de Brasília).

O gaúcho iniciou no snowboard paralímpico após sofrer um acidente quando praticava snowboard na Califórnia (Estados Unidos) em 2011. Na ocasião ele quebrou o fêmur da perna esquerda e chegou a passar por quatro cirurgias, mas o membro teve de ser amputado.

Programação de brasileiros em Pequim 2022

Terça-feira, 8 de março

23h - Classificatórias do esqui cross-country masculino e feminino sprint (Aline Rocha, Cristian Ribera, Guilherme Rocha, Robelson Lula e Wesley Santos).



Quarta-feira, 9 de março

1h - Semifinais e finais do esqui cross-country masculino e feminino sprint.



Sábado, 12 de março

1h - Finais do snowboard banked slalom (André Barbieri).

1h30 - Finais do esqui cross-country masculino e feminino média distância (Aline Rocha, Cristian Ribera, Guilherme Rocha, Robelson Lula e Wesley Santos).

23h - Revezamento misto do esqui cross-country.



Domingo, 13 de março

9h - Cerimônia de encerramento

