Flamengo e São Paulo empatam no Brasileiro Feminino

Na partida que encerrou a 1ª rodada do Brasileiro Feminino de futebol, o Flamengo empatou em 1 a 1 com o São Paulo, na noite desta segunda-feira (7) no estádio Luso-Brasileiro.

Fim de jogo no Luso Brasileiro!



Depois de sair atrás no placar, as #MeninasDaGávea buscam o empate na estreia pelo Campeonato Brasileiro, com um gol de Gica. O Mengão volta a campo no próximo domingo (13), contra o Cresspom-DF, fora de casa.#VamosFlamengo pic.twitter.com/SB1tL6SI5q — Flamengo (@Flamengo) March 8, 2022

Com este resultado o Rubro-Negro ficou na 7ª posição com apenas um ponto. O Tricolor Paulista é o oitavo com a mesma pontuação.

O São Paulo saiu na frente no confronto. Aos 8 minutos do primeiro tempo a zagueira Pardal aproveitou cobrança de escanteio para marcar de cabeça. O empate do Flamengo veio apenas na etapa final. Aos 21 minutos a lateral Dani Silva perdeu a bola na entrada da área e Gica bateu colocado para deixar tudo igual.

O Rubro-Negro volta a entrar em campo no próximo domingo (13), quando visita o Cresspom. Um dia depois o Tricolor recebe o Real Brasília.

