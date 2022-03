Fifa abre janela especial para jogadores na Rússia e na Ucrânia

A Fifa está abrindo uma janela especial de transferência para jogadores estrangeiros que atuam na Rússia e na Ucrânia, informou a entidade que rege o futebol mundial nesta segunda-feira (7).

“No que diz respeito à situação na Ucrânia, para proporcionar aos jogadores e treinadores a oportunidade de trabalhar e receber um salário, e para proteger os clubes ucranianos, a menos que as partes no contrato concordem explicitamente em contrário, todos os contratos de trabalho de jogadores e treinadores estrangeiros com clubes filiado à Associação Ucraniana de Futebol [UAF] será considerado automaticamente suspenso até o final da temporada na Ucrânia [30 de junho de 2022], sem a necessidade de qualquer ação das partes nesse sentido”, afirmou a Fifa em comunicado.

FIFA adopts temporary employment and registration rules to address several issues in relation to war in Ukraine



FIFA adopts temporary employment and registration rules to address several issues in relation to war in Ukraine

▶️ https://t.co/odNLmadIcs pic.twitter.com/SvLubX3Z5c

March 7, 2022

Em relação à situação dos jogadores que atuam na Rússia, a entidade máxima do futebol disse: “Para facilitar a saída de jogadores e treinadores estrangeiros da Rússia, caso os clubes afiliados à União de Futebol da Rússia [FUR] não cheguem a um acordo mútuo com seus respectivos jogadores e treinadores estrangeiros antes ou em 10 de março de 2022 [...] os jogadores e treinadores estrangeiros terão o direito de suspender unilateralmente seus contratos de trabalho com os clubes afiliados à FUR em questão até o final da temporada na Rússia [30 de junho de 2022]”.

“A suspensão de um contrato [...] significará que jogadores e treinadores serão considerados ‘sem contrato’ até 30 de junho de 2022 e, portanto, terão a liberdade de assinar um contrato com outro clube sem enfrentar consequências de qualquer tipo”, diz a nota.

O Brasil tem 30 jogadores com vínculos com times de futebol da Ucrânia (entre eles o zagueiro Marlon Santos e os atacantes David Neres e Pedrinho). Outros 13 brasileiros jogam na Rússia (como os atacantes Malcom, Claudinho e Yuri Alberto).

* Com informações da agência de notícias Reuters.

