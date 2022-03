Botafogo goleia Volta Redonda e assume 3ª posição no Carioca

O Botafogo goleou o Volta Redonda por 5 a 0, nesta segunda-feira (7) no estádio Nilton Santos, no jogo que encerrou a 10ª rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. Com este resultado o Alvinegro assumiu a 3ª posição da classificação com os mesmos 19 pontos do Vasco, que tem um ataque menos positivo.

