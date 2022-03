Liga de Futebol Mexicano suspende todos os jogos da rodada

Era para ser apenas uma partida de futebol pela nona rodada do Campeonato Mexicano, no estádio La Corregidora de Querétaro, neste (5). O time da casa perdia para o Atlas, quando, aos 18 minutos do segundo tempo, começou uma briga generalizada nas arquibancadas entre as torcidas. A violência não parou e o campo foi invadido, interrompendo a partida.

A confusão deixou 22 feridos, segundo a Coordenação de Proteção Civil da região, sendo que dois deles estão em estado grave.

Pela internet, circulam imagens de espancamento. Mesmo desacordadas e sem já nenhuma reação, dois homens seguiam sendo agredidos com chutes e pauladas. Os agressores ainda deixaram as vítimas nuas.

Por conta da barbárie, o presidente da Liga Mexicana de Futebol (LMX), Mikel Arriola, suspendeu todos os jogos da rodada e não descarta uma severa punição aos clubes (Queretáro e Atlas), como a desfiliação dos mesmos. Entretanto, o dirigente explica que o caso será avaliado por uma comissão disciplinar antes de qualquer sanção.

Derivado de los hechos registrados la tarde de este sábado en el estadio Corregidora, la CEPC informa que hasta el momento no se tiene reporte de personas fallecidas, 22 personas lesionadas, 9 de ellos trasladados al Hospital General y de estos, dos de ellos de gravedad. — Coordinación de Protección Civil del Estado de Qro (@PCIVILQRO) March 6, 2022

