Flamengo e Vasco duelam pensando nas semifinais do Campeonato Carioca

O Clássico dos Milhões deste domingo (6) pode não valer mais o título da Taça Guanabara (primeira fase do Campeonato Carioca), garantido pelo Fluminense no sábado (5), com a vitória por 4 a 0 sobre o Resende, mas ainda é importante nas pretensões de Flamengo e Vasco no Estadual. Separados por um ponto, os rivais se enfrentam de olho na vantagem do empate no placar agregado das semifinais. A bola rola no estádio Nilton Santos, às 16h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo da Rádio Nacional.

O Flamengo aparece na vice-liderança da competição, com 20 pontos, seguido justamente pelo Vasco, com 19 pontos. Neste momento, os dois times estariam se encarando na semifinal, com vantagem rubro-negra. Uma vitória flamenguista assegura o segundo lugar ao time da Gávea. O Gigante da Colina precisa ganhar para ultrapassar o rival a uma rodada do fim da primeira fase.