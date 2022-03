Palmeiras derrota Atlético-MG na abertura do Brasileiro Feminino

O Palmeiras derrotou o Atlético-MG por 2 a 1, na noite desta sexta-feira (4) no Allianz Parque, em São Paulo, no jogo que abriu o Brasileiro Feminino. Com o resultado as palestrinas ficam na liderança da competição com 3 pontos. Já as vingadoras amargam a lanterna sem ponto algum.

