Fluminense enfrenta Resende buscando título da Taça Guanabara

Com a possibilidade de conquistar a Taça Guanabara do Campeonato Carioca de forma antecipada, o Fluminense enfrenta o Resende, a partir das 16h (horário de Brasília) deste sábado (5) no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. A Rádio Nacional transmite a partida ao vivo.

O Tricolor das Laranjeiras chega muito animado à partida, em especial após alcançar a ótima sequência de 10 vitórias consecutivas (entre elas os triunfos nos clássicos contra Flamengo, Vasco e Botafogo, e nos jogos contra o Millonarios na Libertadores).

E o próximo desafio do Fluminense pela competição continental (contra o Olimpia [Paraguai], na próxima quarta [9], a partir das 21h30, no estádio Nilton Santos pela terceira fase prévia da Libertadores) certamente influenciará a forma como o técnico Abel Braga escalará a sua equipe neste sábado.

