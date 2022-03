Paraguaia Verónica Riveros destaca força do Brasileirão Feminino

A Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de futebol feminino deste ano começa nesta sexta-feira (4). Atual vice-campeão, o Palmeiras abre a competição recebendo o Atlético-MG, segundo colocado da Série A2 (segunda divisão) em 2021, a partir das 21h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo. A primeira rodada segue no fim de semana, com três jogos no sábado (5) e três no domingo (6), acabando na segunda-feira (7).

Bom dia, bom dia!



Sextou com duelo entre @Palmeiras_FEM e @GaloFFeminino para começar a disputa em grande estilo! A bola vai rolar às 21h e você assiste na tela do @sportv! #BrasileirãoFemininoNeoenergia Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags