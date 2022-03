CBF define tabela da 2ª fase da Copa do Brasil com início na terça

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu nesta sexta-feira (4) parte da tabela detalhada com horários e locais dos confrontos da segunda fase da Copa do Brasil. Os primeiros duelos, já serão na próxima terça-feira (8): Figueirense x Cuiabá e Fluminense-PI x Santos, ambos a partir das 21h30 (horário de Brasília). A segunda fase do torneio irá até 17 de março.

E A #SegundaFase VEM AÍ! ✅⚽



