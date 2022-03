Vasco estreia na Copa do Brasil diante da Ferroviária de Araraquara

No estádio da Fonte Luminosa, no interior de São Paulo, Ferroviária de Araraquara e Vasco estreiam na Copa do Brasil nesta quarta-feira (2), a partir das 21h30 (horário de Brasília). O jogo é eliminatório e o time carioca, do treinador Zé Ricardo, tem a vantagem do empate para avançar à próxima fase na competição.

“Um jogo de mata-mata é sempre perigoso, mas precisamos nos impor e tentar vencer a partida. Entrar mentalmente forte pra tentar trazer a vaga para o Rio de Janeiro”, declarou o comandante vascaíno.