Dono do Chelsea, empresário russo Roman Abramovich decide vender clube

"Sempre tomei decisões com o melhor interesse do clube no coração", disse Abramovich em comunicado. "Na situação atual, tomei a decisão de vender o clube, pois acredito que isso seja do melhor interesse do clube, dos torcedores, dos funcionários, bem como dos patrocinadores e parceiros do clube", completou Abramovic, proprietário do clube londrino desde 2003.

No último sábado (26), o magnata russo chegou a anunciar que repassaria a administração do Chelsea aos curadores da fundação de caridade do clube. O time é o terceiro colocado no Campeonato Inglês e no domingo (27) perdeu para o Liverpool a Copa da Liga Inglesa, por 11 a 10 na cobrança de pênaltis, após empate em 0 a 0 no tempo regulamentar.

