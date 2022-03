Fluminense pega Millonarios buscando vaga em competição sul-americana

Buscando uma vaga em uma competição Sul-Americana, o Fluminense enfrenta o Millonarios (Colômbia), nesta terça-feira (1) a partir das 21h30 (horário de Brasília) no estádio de São Januário, pela volta da segunda fase prévia da Copa Libertadores da América.

Isso pode ser dito porque caso consiga avançar na competição, o Fluminense garante ao menos uma vaga na Copa Sul-Americana (para conseguir chegar à fase de grupos da Libertadores é necessário superar ainda a terceira fase prévia do torneio). Mas o Tricolor das Laranjeiras chega com boa vantagem para a partida desta terça, que contará com transmissão da Rádio Nacional, pois venceu os colombianos por 2 a 1 no jogo de ida, disputado na última terça (22).