Tentando se aproximar do líder Fluminense, Flamengo enfrenta Resende

Tentando se aproximar do Fluminense, líder isolado da Taça Guanabara do Campeonato Carioca, o Flamengo enfrenta o Resende, a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (27) no estádio do Engenhão. A Rádio Nacional transmite a partida ao vivo.

Nesta manhã, o Mengão finalizou a preparação para a partida contra o Resende pelo @Cariocao. Vamos em busca de mais uma vitória! Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags