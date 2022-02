Sob olhares do novo técnico, Corinthians vence Bragantino no Paulista

O forte calor em São Paulo na manhã deste domingo (27) não foi empecilho para Corinthians e Red Bull Bragantino fazerem um jogo movimentado na Neo Química Arena. Melhor para o Timão, que venceu por 1 a 0, pela nona rodada do Campeonato Paulista, sob olhares do técnico Vitor Pereira, recém-contratado, que acompanhou a partida no camarote do estádio.