Com time alternativo, Athletico-PR é superado pelo Operário

O Athletico-PR perdeu a oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Paranaense após ser derrotado por 2 a 1 pelo Operário, neste domingo (27) na Arena da Baixada. Com este resultado o Furacão ficou na 5ª posição com 17 pontos. Já o Fantasma ocupa a vice-liderança da competição, com 18 pontos. O líder é o Maringá.

VITÓRIA DO FANTASMAGÓRICA DO OPERÁRIO