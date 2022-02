Delegação brasileira começa a chegar para a Paralimpíada de Inverno

Uma publicação compartilhada por Comitê Paralímpico Brasileiro (@ocpboficial)

Os primeiros treinos em solo chinês, de mobilidade (com a equipe de fisioterapia) e mental (com a psicologia), estão previstos para domingo (27). A equipe técnica, por sua vez, fará o reconhecimento das montanhas.

“Os quartos são espaçosos e já ganhamos alguns mimos da organização do evento. Não conhecemos todas as instalações ainda, pois tivemos que ficar no quarto até sair o resultado do teste PCR de covid-19”, disse a esquiadora paranaense Aline Rocha ao site oficial do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

Cristian Ribera, Guilherme Rocha, Robelson Lula e Wesley dos Santos também defenderão o país no esqui-cross country. Aline e Cristian são os únicos que já competiram nos Jogos, em Pyeongchang (Coreia do Sul), há quatro anos. O rondoniense alcançou o melhor resultado brasileiro na história do evento, ao chegar em sexto lugar na prova dos 15 quilômetros.