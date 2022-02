De olho na Libertadores, Fluminense encara Vasco no Carioca

Com os olhos voltados para a Copa Libertadores (onde faz jogo decisivo na próxima terça), o Fluminense disputa clássico com o Vasco, a partir das 17h (horário de Brasília) deste sábado (26) no estádio do Engenhão, pela Taça Guanabara do Campeonato Carioca. A Rádio Nacional transmite a partida ao vivo.

Foco na Libertadores

Apesar de ocupar a liderança da fase inicial do Estadual (com 21 pontos em 8 jogos), o Tricolor das Laranjeiras tem como grande objetivo neste momento garantir uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. Para alcançar este objetivo, é de importância fundamental passar pelo Millonarios (Colômbia) na segunda fase preliminar da competição sul-americana. No jogo de ida, disputado na última terça (22), o time comandado por Abel Braga venceu por 2 a 1.