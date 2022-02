Com time reserva, Fluminense supera Vasco e mantém liderança

Mesmo jogando com sua equipe reserva, o Fluminense venceu o clássico com o Vasco por 2 a 0, neste sábado (26) no estádio do Engenhão, e disparou na liderança da Taça Guanabara com 24 pontos, cinco a mais do que o vice-líder Flamengo, que enfrenta o Resende no próximo domingo (27). Já o Cruzmaltino permanece na 3ª posição da classificação com os mesmos 19 do Rubro-Negro.

VEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENCE O FLUMINENSE! COM GOLS DE GERMÁN CANO E NONATO O #TIMEDEGUERREIROS VENCE O VASCO POR 2 A 0 E CONQUISTA A 9ª VITÓRIA CONSECUTIVA NA TEMPORADA!