A edição 286 do clássico Ca-Ju terminou sem vencedor. Neste sábado (26), Juventude e Caxias não saíram do zero no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela nona rodada do Campeonato Gaúcho.

51/2º | Juventude 0x0 Caxias



Final de jogo no Alfredo Jaconi pelo Campeonato Gaúcho



Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags