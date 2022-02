Brasil derrota Uruguai pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo

A seleção brasileira masculina de basquete derrotou o Uruguai por 85 a 66, na noite desta sexta-feira (25) no ginásio Pedrocão, em Franca (São Paulo), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo da modalidade, que será disputada em 2023 no Japão, nas Filipinas e na Indonésia.

Deu Brasil! Jogaço, atuação de gala diante do Uruguai e vitória por 85 a 66 pelas Eliminatórias da Copa do Mundo!



Léo Meindl - 13pts, 6reb e 3ast

Vitor Benite - 13pts

Lucas Dias - 11pts e 2reb

Yago - 11pts, 7ast e 3reb pic.twitter.com/UNLzbfEqhU — Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) February 26, 2022

Este foi o terceiro triunfo da equipe comandada pelo técnico Gustavo De Conti na competição. Com 100% de aproveitamento, o Brasil lidera o Grupo B. Os destaques da seleção na partida foram Vitor Benite e Léo Meindl, cada um com 13 pontos.

O Brasil volta a jogar na próxima segunda-feira (28), contra a Colômbia, a partir das 20h (horário de Brasília).

