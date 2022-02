Futebol: Polônia, Suécia e República Tcheca são contra jogos na Rússia

As federações de futebol da Polônia, Suécia e República Tcheca condenaram a invasão militar russa à Ucrânia em comunicado conjunto, publicado nesta quinta-feira (24). Em nota, as entidades afirmam que as três seleções não querem disputar na Rússia as próximas partidas decisivas das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo do Catar, programadas para o próximo mês.

“A escalada militar que estamos observando está associada a graves consequências e a uma redução significativa do nível de segurança das nossas representações e delegações oficiais", disse a federação polonesa em um trecho do comunicado oficial. “Os signatários deste apelo não levam em consideração a viagem à Rússia e a realização de partidas de futebol lá. A escalada militar que estamos a observar está associada a graves consequências e a uma redução significativa do nível de segurança das nossas representações e delegações oficiais. Portanto, esperamos uma resposta imediata da Fifa e da Uefa e a apresentação de soluções alternativas para os próximos jogos”.

Pelo calendário das Eliminatórias, a Polônia fará semifinal contra a Rússia em Moscou, no dia 24 de março. No dia seguinte, a Suécia recebe a República Tcheca, na outra semi, na cidade de Solna. Os dois vencedores vão se enfrentar na final.

A Uefa fará reunião extraordinária nesta sexta-feira, as 6h (horário de Brasília). Nesta tarde, a Fifa também condenou o uso da força pela Rússia na Ucrânia, e disse que informará “oportunamente atualizações em relação às próximas Eliminatórias”.

“A Fifa condena o uso da força pela Rússia na Ucrânia e qualquer tipo de violência para resolver conflitos. A violência nunca é uma solução e a Fifa pede a todas as partes que restaurem a paz por meio de um diálogo construtivo. A FIFA também continua expressando sua solidariedade às pessoas afetadas por este conflito. Em relação aos assuntos de futebol na Ucrânia e na Rússia, a FIFA continuará monitorando a situação e as atualizações em relação às próximas eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022™️ serão comunicadas oportunamente”.