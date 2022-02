Guaraní paraguaio frustra estreia do América-MG na Libertadores

O Guaraní (Paraguai) frustrou a torcida do América-MG na estreia do clube na Libertadores. Nesta quarta-feira (23), o Coelho foi superado pelo rival por 1 a 0, no Independência, em Belo Horizonte, pela segunda fase preliminar da competição.

As equipes se reencontram na próxima quarta-feira (2), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (Paraguai), às 19h15 (horário de Brasília). Os paraguaios têm a vantagem do empate. Os mineiros precisam ganhar por dois gols ou mais de diferença para se classificarem durante os 90 minutos. Caso o triunfo dos brasileiros seja por um gol, a definição da vaga na terceira e última fase preliminar será nos pênaltis. Quem avançar, terá pela frente Universitario (Peru) ou Barcelona de Guayaquil (Equador).

O América teve a iniciativa do primeiro tempo. Aos 12 minutos, o volante Juninho acertou o travessão, após dar um chapéu no marcador. Aos 25, o atacante Wellington Paulista tocou na saída do goleiro Davis Vásquez, mas a zaga paraguaia afastou praticamente em cima da linha. Aos poucos, a equipe visitante se acertou defensivamente em campo e o Coelho passou a insistir em cruzamentos, com pouco êxito.

A pressão americana não diminuiu no segundo tempo, mas a pontaria não ajudou. O Guaraní, que tinha assustado aos 28 minutos, com o volante Marcelo González, acertando a trave, de cabeça, acabou punindo o time da casa aos 45. Na sequência de um contra-ataque, o atacante Josué Colmán arrematou, a bola desviou o zagueiro Iago Maidana e saiu do alcance de Jailson, morrendo nas redes do Coelho. O time mineiro insistiu, sem sucesso.

