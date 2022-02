Carioca: Botafogo e Flamengo duelam para encostar no líder Fluminense

A noite de hoje (23) será clássico no Campeonato Carioca. Botafogo e Flamengo duelam a partir das 20h (horário de Brasília) em busca da vitória para encostar no líder Fluminense e tentar passar o Vasco na classificação da Taça Guanabara (primeiro turno). As duas equipes somam 16 pontos cada, contra 21 do Tricolor e 19 do Cruzmaltino. O embate no estádio Nilton Santos, válido pela oitava rodada, será transmitido pela Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Mario Silva e plantão de noticias com Bruno Mendes.