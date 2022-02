Brasil será sede da Copa América de basquete em cadeira de rodas

A Federação Internacional de Basquete em Cadeira de Rodas (IWBF, sigla em inglês) confirmou nesta quarta-feira (23) que o Brasil sediará a Copa América da modalidade, entre os dias 9 e 19 de julho. Os jogos da competição serão realizados no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo.

"Estamos muito felizes pela chance de receber esse importante torneio. O Brasil sediou a Copa América em 2002 e estamos prontos para receber a família do basquete em cadeira de rodas do continente novamente em São Paulo", celebrou o presidente da Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas (CBBC), Mario Belo, ao site da IWBF.

The 2022 IWBF Americas Cup will be heading to Sao Paulo,Brazil

