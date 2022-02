Torneio da França: Brasil fica no 0 a 0 com Finlândia em último jogo

A seleção feminina de futebol se despediu do Torneio Internacional da França sem vitórias. Nesta terça-feira (22), as brasileiras empataram sem gols com a Finlândia, no estádio Michel D'Ornano,na cidade de Caen, pela terceira e última rodada da competição amistosa, que serviu de preparação para a Copa América, marcada entre 8 e 30 de julho, na Colômbia.

