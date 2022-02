Seleções brasileiras conhecem adversários na Liga das Nações de vôlei

A Federação Internacional de Voleibol (FIVB) anunciou nesta terça-feira (22) o cronograma da primeira fase da Liga das Nações. A seleção brasileira feminina, medalhista de prata na Olimpíada de Tóquio (Japão), estreia no dia 31 de maio contra a Alemanha, em Los Angeles (Estados Unidos), às 19h (horário de Brasília). O time masculino, atual campeão do torneio, faz o primeiro jogo em Brasília, contra a Austrália, em 9 de junho, às 21h.

Na primeira fase, as 12 seleções jogam entre si, em sedes que mudam a cada quatro rodadas. As mulheres, que buscam o primeiro título na Liga das Nações, fazem as quatro primeiras partidas em Los Angeles - além das alemãs, elas enfrentam Polônia, República Dominicana e Estados Unidos, entre 31 de maio e 5 de junho. As quatro seguintes serão em Brasília, contra Polônia, Holanda, Itália e Sérvia, de 16 a 19 de junho. Nas quatro últimas, em Ufa (Rússia), as rivais serão China, Coreia do Sul, Tailândia e Rússia, no intervalo de 29 de junho a 3 de julho.

Os homens terão Brasília, Sofia (Bulgária) e Osaka (Japão) como sedes. Além dos australianos, os brasileiros serão mandantes contra Eslováquia, EUA e Rússia, de 9 a 12 de junho. Na capital búlgara, entre 22 e 26 de junho, os adversários serão Polônia, Sérvia, Irã e os anfitriões. Na cidade japonesa, o Brasil terá pela frente Alemanha, Canadá, França e a seleção da casa, no período de 6 a 10 de julho.

As oito melhores equipes do torneio masculino e as oito do feminino avançam para o mata-mata, ainda sem local definido. A fase final das mulheres ocorrerá entre os dias 13 e 17 de julho, enquanto a dos homens será de 20 a 24 do mesmo mês.