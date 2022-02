Jogo das Estrelas da Liga Feminina de Basquete será na Arena Carioca

A Arena Carioca 1, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, sediará a edição deste ano do Jogo das Estrelas da Liga de Basquete Feminino (LBF) no próximo dia 19 de junho, em horário a definir. O evento, que reúne as principais atletas da competição nacional, voltará a ser realizado após dois anos sem ocorrer, devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19).

