Coluna - Com novos guias, Yeltsin Jacques dá início ao ciclo de Paris

"O Bira brinca que se precisasse para metade dos cinco mil, ele ainda ajudaria, mas que para os 1,5 mil, em que bateu o recorde mundial comigo, a idade [42 anos] já não permitiria mais. O Laurindo segue me ajudando, como parte da equipe, mas de outras formas. Eles tinham esse sonho de me levar às medalhas em Tóquio. Cumpriram esse objetivo e agora seguiram para novos objetivos", completou o corredor, que foi eleito o melhor atleta do país entre os homens em 2021 no Prêmio Paralímpicos.

Os treinamentos visando Paris já iniciaram, mas tiveram de sofrer mudanças após a suspensão do Campeonato Mundial deste ano, que seria realizado em Kobe (Japão), de 26 de agosto a 4 de setembro. A competição ainda não foi reagendada, mas a expectativa do Comitê Paralímpico Internacional (IPC, sigla em inglês) é que ela seja remarcada para 2024, antes dos Jogos de Paris.

"Eu estava muito bem para chegar em Kobe e buscar medalha. Com o adiamento, a gente teve de periodizar [o treinamento] de novo. Vamos correr uma nova prova, no mesmo período que seria o Mundial. Seguiremos preparados para, no ano que vem, chegarmos bem em Santiago [Chile], buscarmos o tricampeonato dos Jogos Parapan-Americanos nos 1,5 mil e depois competirmos em Paris", descreveu Yeltsin.

"Será uma sequência curta, intensa. O atleta tem de estar bem física e psicologicamente para dar o melhor no momento que for necessário. Vai enfrentar dor, obstáculos, mas sabendo que é preciso treinar e chegar bem. Em um dia, você está no Mundial. Em outro, no Parapan. Depois, tem Paralimpíada. Como fazer? Onde dar o máximo? Esse suporte e base a gente tem, graças a Deus. Então, é entregar o que for treinado. Será intenso, não só para o atleta, mas para a equipe", concluiu o fundista.

