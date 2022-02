São Paulo atropela Santos e completa 4 jogos sem perder no Estadual

Santos e São Paulo entraram em campo na Vila Belmiro ainda sem ter convencido na temporada, mas depois do clássico deste domingo (29), que terminou com vitória do Tricolor por contundentes 3 a 0, um está aliviado e o outro pressionado. O Santos ainda não tem técnico após a demissão de Fábio Carille na última sexta (18), enquanto o São Paulo saboreia uma sequência de quatro jogos sem perder no Campeonato Paulista, depois de não ter vencido nenhuma vez nos primeiros três compromissos.

VITÓRIA TRICOLOR!!!

Com gols de Eder, contra de Bauermann e Rodrigo Nestor, o São Paulo vence o Santos na Vila Belmiro!#FutebolPaulista #Paulistao22

