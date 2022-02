Carioca: técnico do Vasco mira vitória sobre Audax para avançar à semi

Vencer para se tranquilizar. Este é o objetivo do Vasco na partida deste domingo (20), às 18h30 (horário de Brasília) contra o Audax, no Raulino de Oliveira. Após a vitória sobre o Bangu por 2 a 0 na última quinta-feira (17), o Cruzmaltino chegou a 16 pontos e abriu sete de vantagem para o quinto colocado, o Boavista. Faltando quatro jogos para o fim da primeira fase da Taça Guanabara, o técnico Zé Ricardo acredita que o resultado positivo garante o time nas semifinais da competição, além de ajudar na preparação para o confronto da Copa do Brasil, no dia 2 de março, contra a Ferroviária-SP.

"Sabemos que a Copa do Brasil é fundamental para que a gente possa trazer os recursos financeiros que ela oferece. Pegamos um adversário que é extremamente difícil jogando em casa e temos dois clássicos do Carioca, um antes e um depois desta partida. A gente vai encarar o próximo, contra o Audax, entendendo como o que definitivamente pode garantir a gente entre os quatro da Taça Guanabara", afirmou Zé Ricardo, durante coletiva. O Vasco terá três desfalques importantes para o jogo contra o Audax. Juninho, Bruno Nazário e Nenê receberam o terceiro cartão amarelo contra o Bangu e ficam de fora. Raniel, Matheus Barbosa, Ulisses e Thiago Rodrigues estão pendurados e se forem punidos com cartão neste domingo, não enfrentarão o Fluminense, dia 26, no estádio Nilton Santos.