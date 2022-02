Paulistão: Palmeiras bate Santo André e se isola como líder do Grupo C

Jogando em casa, na Arena Allianz Parque, diante de 20.723 torcedores, o Palmeiras venceu o Santo André por 1 a 0, pela oitava rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Com a vitória, o Verdão chega a 16 pontos e se distancia na liderança do Grupo C.

OLHA O VERDÃO AÍ!@Palmeiras faz o dever de casa e consegue sua terceira vitória seguida no Paulistão Sicredi#FutebolPaulista #Paulistao22

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags