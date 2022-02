Grêmio goleia São Luiz por 4 a 0 na estreia do técnico Roger Machado

Em uma tarde de gols bonitos, o Grêmio recebeu o São Luiz e venceu por 4 a 0, em confronto válido pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho. Com o resultado, o Tricolor - que contou com a volta do treinador Roger Machado ao comando do time, depois de mais de cinco anos - assumiu a ponta da tabela, com 17 pontos, três a mais que o Ypiranga, que pode reassumir o primeiro lugar caso vença o Brasil de Pelotas neste domingo (20). Diego Souza, Rildo, Nicolas e Janderson marcaram para os donos da casa.

Fim de jogo: #Grêmio 4x0 São Luiz

Com gols de Diego Souza, Rildo, Nicolas e Janderson, dominamos a partida do começo ao fim e vencemos a equipe do São Luiz de maneira esmagadora! Nosso próximo compromisso é no #Grenal435.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags