Com a cabeça na Libertadores, Flu encara Volta Redonda pelo Carioca

Fluminense e Volta Redonda abrem neste sábado (20) a oitava rodada do Campeonato Carioca, no estádio Luso Brasileiro, na zona norte do Rio. Líder do Estadual, com 18 pontos, o Tricolor deve poupar parte dos titulares neste sábado, já visando a estreia na segunda fase da Libertadores, na próxima terça (20), na Colômbia. Do outro lado do campo estará o Esquadrão de Aço, 10º colocado (cinco pontos), em busca da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. O duelo a partir das 19h (horário de Brasília) será transmitido ao vivo pela Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Mário Silva, reportagem e plantão de notícias com Bruno Mendes.